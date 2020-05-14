Усинск, Коми, , 11:21 — REGNUM В арбитраж Коми поступил многомиллионный иск к дочке «Лукойла» — ООО «Лукойл-Коми». Претензии к компании, работающей в сфере добычи сырой нефти, имеет торговый дом завода эмалированных труб из Москвы. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Торговый дом «Завода эмалированных труб» поступил 12 мая 2020 года. Сумма требований — 614 738 905,97 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

Истец занимается торговлей трубами с 2014 года. Собственником торгового дома является ООО «Завод эмалированных труб».

Компания-ответчик принадлежит ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» и создана в июле 2002 года. Уставный капитал предприятия — свыше 5,7 млрд рублей, директор — Александр Голованев.