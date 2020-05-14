Москва, 14 мая 2020, 10:58 — REGNUM Законопроект о неприкосновенном прожиточном минимуме внесли в Госдуму депутаты фракции «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая, об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов.
Кредиторы должны будут оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь.
Прожиточный минимум устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ — 12 130 рублей. При этом авторы документа предусматривают отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума — предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которые подлежат взысканию.