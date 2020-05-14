Москва, 14 мая 2020, 10:50 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск Министерства обороны России к АО «Концерн «Автоматика», которое производит системы спецсвязи и входит в дивизион госкорпорации «Ростех». Сумма иска превышает 888 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило 12 мая 2020 года. Сумма исковых требований — 888 463 470,34 рубля. Дело к производству пока не принято.
В марте 2020 года министерство также подало иск к АО «о взыскании неустойки в размере 25 581 670 руб. 80 копеек», заседание по которому назначено на 8 июня 2020 года. Помимо этого, претензии к АО имеет Министерство внутренних дел РФ, чей иск «о взыскании штрафа по государственному контракту №1 920 188 100 242 007 801 200 640/48−2019-ЦСИТ
Концерн был исполнителем в 197 государственных контрактах на сумму 5,1 млрд рублей и заказчиком в 1,7 тыс. госконтрактах на 92,6 млрд рублей. Чаще всего заказчиком в договорах с АО выступал Минпромторг России, с которым было подписано более 70 контрактов на сумму свыше 2 млрд рублей.
Для справки: концерн вошёл в дивизион «Ростеха» указом главы государства в 2014 году. Предприятие включает в себя 20 юрлиц и специализируется на информационной безопасности, защите от компьютерных атак и разработке прочих систем, включая спецсвязь.