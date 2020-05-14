Москва, , 10:17 — REGNUM Председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле заявил, что компания «продолжает уверенно смотреть в будущее и обеспечивать финансирование новых инвестиционных программ с применением наилучших доступных технологий». Это Роле сообщил на заседании Совета директоров производителя удобрений, состоявшегося в среду, 14 мая.

Ксавье Роле отметил, что такие результаты деятельности компании были достигнуты несмотря на мировую пандемию коронавируса. И, во многом, они стали возможны благодаря реализации долгосрочной стратегии развития. «Компания финансирует новые инвестиционные программы с применением наилучших доступных технологий, одновременно реализуя социальные и благотворительные проекты», — резюмировал Ксавье Роле.

Совет директоров ФосАгро признал эффективной деятельность компании в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«На данный момент мы идем в полном соответствии с производственными планами, — сообщил генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Более того, в первом квартале ФосАгро продемонстрировала рекордные показатели по производству и продажам минеральных удобрений, которые выросли почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки минеральных удобрений на стратегически приоритетный рынок России выросли в 1,5 раза».

Совет директоров обсудил финансовые результаты за первый квартал 2020 г. и проект доработанного бюджета на 2020 г., а также промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2020 г.

В ходе заседания также была заслушана информация о работе комитетов в первом квартале 2020 г. и об итогах реализации информационной политики в 2019 году и её основных направлениях в 2020 г., а также об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий группы.

Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 19 июня 2020 года в форме заочного голосования.

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