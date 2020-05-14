Москва, , 10:16 — REGNUM Нефтяные цены торгуются во все более тесных диапазонах, которые сужаются изо дня в день, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«13 мая нефть марки Brent снова не смогла удержаться над уровнем $30 за баррель и в итоге вернулась на исходные позиции. На утренних торгах 14 мая котировки пытаются вернуться к росту, но по-прежнему неубедительно.

Реакции игроков на отраслевые и мировые события выглядят апатичными. Так, вчерашний свежий отчет минэнерго, который сильно разошелся с прогнозами и оценками API, повлек лишь кратковременную и весьма сдержанную реакцию цен, но никак не повлиял даже на внутридневную картину рынка.

По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США неожиданно сократились на 0,745 млн баррелей против прогноза роста на 4 млн. Запасы в Кушинге упали на 3 млн против роста на 2 млн неделей ранее, а запасы бензина снизились на 3,5 млн баррелей против прогноза — 2,5 млн.

Отсутствие позитивных движений на рынке в ответ на неплохую статистику говорит о неготовности игроков к покупкам, пока в эпицентре внимания остается перспектива дальнейшего ухудшения ситуации с мировым спросом на энергоносители на фоне угрозы второй волны пандемии коронавируса.

Другими словами, такое поведение цен показывает, что как минимум в ближайшее время не стоит ожидать более или менее устойчивого подъема Brent, которая, вероятно, продолжит привлекать продажи на росте», — полагает эксперт.

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