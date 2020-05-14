Москва, , 10:12 — REGNUM Курс рубля сейчас в большей степени зависит от склонности инвесторов к антирисковым настроениям на финансовом рынке, а также от текущей динамики и цен на нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«В настоящее время цены на нефть марки Brent колеблются вокруг важного технического и психологического уровня $30. Это можно сравнить с «магнитом», который не позволяет цене существенно измениться, а даёт лишь незначительно колебаться то вниз, то вверх.

Сегодня, 14 мая, и до конца этой недели не ожидается никаких значимых для валютного рынка событий. Наиболее значимое событие ожидается на следующей неделе, так как во вторник может появиться информация о динамике ВВП России.

Однако и эта информация вряд ли сильно повлияет на рынок, так как это будут «устаревшие» данные за I квартал 2020 г, которые не отражают всей реальной ситуации с эпидемией в стране.

Вследствие чего, курс российской валюты в среднесрочной перспективе вряд ли выйдет из текущего диапазона — 72,90 — 75,20 руб.//доллар.

Как минимум до конца этой недели такая динамика будет сохраняться и нет повода для резких колебаний на валютном рынке», — считает эксперт.

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