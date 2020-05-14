Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Президент Дональд Трамп уверен, что Федеральная резервная система (ФРС) США обязана ввести отрицательную базовую процентную ставку по примеру других государств. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, комментируя слова главы ФРС Джерома Пауэлла о нежелании даже рассматривать этот вопрос.

«Я твёрдо убежден, что нам необходима отрицательная ставка», — подчеркнул Трамп.

Глава США привел пример Германии, Китая и других стран, которые пользуются преимуществами отрицательных ставок. Такие возможности у США есть, добавил он, признавшись, что «ждал этого всю жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая глава ФРС США заявил, что возможности введения отрицательной ставки не рассматриваются. Перспективы развития экономики страны остаются неопределёнными, не исключён её дальнейший спад. В США ФРС выполняет функции центрального банка.

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