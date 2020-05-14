Москва, , 10:03 — REGNUM Законопроект, направленный на создание условий для полного информирования в доступной форме граждан об условиях кредита и возможных рисках, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Поправки вносятся в закон «О рекламе». Предлагается в обязательном порядке включать в рекламу кредита (займа) предупреждение о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

По аналогии с действующим регулированием рекламы лекарственных средств, устанавливаются требования, позволяющие дать пригодную к восприятию по визуализации и продолжительности информацию, влияющую на выбор потребителя.

В рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в телевизионной рекламе, при кино‑ и видеообслуживании, — не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства).