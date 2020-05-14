Пхёнтхэк, Южная Корея, , 09:56 — REGNUM На одной из строительных площадок южнокорейской компании Samsung зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой за представителей Samsung C&T Corporation.

По их словам, 13 мая вирус был обнаружен у одного из сотрудников строительной площадке в Пхёнтхэке.

В настоящее время компания выясняет круг лиц, контактировавших с заражённым в период с 9 по 13 мая. Строительные работы, в которых были задействованы более 20 тыс. человек, приостановлены.

Напомним, что в начале мая на строительной площадке Samsung Engineering в ОАЭ была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Вирус был обнаружен у 73 сотрудников южнокорейской компании и компаний-партнеров.

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