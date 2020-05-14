Москва, , 09:45 — REGNUM На российском авторынке подорожали на 1,8−3,6% машины французской компании Renault 2020 модельного года, за исключением моделей Dokker, Dokker Stepway и Koleos. Об этом 14 мая сообщается на портале «Цена Авто».

В мае цены на модели французской марки в России выросли на 15−35 тыс. рублей. Так, популярные на российском авторынке седаны Logan и хэтчбеки Sandero стали стоить на 15−20 тыс. рублей дороже.

Цены на кроссовер Koleos выросли на 20−34 тыс. рублей, а Duster подорожал на 27 тыс. рублей. Самое большой повышение цен произошло у кроссовера Arkana — на 35 тыс. рублей.

Теперь цены на автомобили Renault 2020 года выглядят так:

Arkana — от 1089 до 1605 тыс. рублей,

Duster — от 777 до 1211 тыс. рублей,

Kaptur — от 1000 до 1426 тыс. рублей,

Logan — от 625 до 861 тыс. рублей,

Logan Stepway — от 747 до 935 тыс. рублей,

Sandero — от 625 до 862 тыс. рублей,

Sandero Stepway — от 790 до 974 тыс. рублей.

Напомним, последний раз цены на автомобили Renault повышались в марте текущего года. Тогда их стоимость выросла на 9−30 тыс. рублей.

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