Рига, , 09:41 — REGNUM Рабочая группа минфина Латвии одобрила выделение дополнительного финансирования минздраву страны в размере в 2,192 млн евро на покрытие расходов, связанных с борьбой с коронавирусом. Об этом пишет 13 мая портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, из выделенной суммы 672 139 евро достанутся Национальной службе здоровья (NVD) на покрытие амбулаторных и стационарных расходов, а также на организацию тестирования населения. 91 984 евро получит Служба неотложной Скорой помощи за развёртывание пунктов мобильного тестирования на коронавирус. 1,629 млн евро перечислят Рижской восточной больнице на компенсацию расходов связанных с закупкой реагентов, отбором анализов крови, закупку врачебного оборудования и другими тратами.

Все эти расходы относятся на март. Дополнительные расходы в апреле будут обсуждаться отдельно.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.