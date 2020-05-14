Сеул, , 09:36 — REGNUM В Южной Корее намерены создать 1,56 млн рабочих мест преимущественно в государственном секторе. Об этом сообщает KBS со ссылкой за заявление вице-премьера Хон Нам Ги.

Известно, что данное заявление министр стратегии и финансов сделал в ходе заседания чрезвычайного экономического совета 14 мая.

По его словам, 945 тыс. рабочих мест будет создано в госсекторе, соответствующий проект бюджета уже подготовлен.

Также стали известны подробности плана по созданию более 550 тыс. рабочих мест, о которых было объявлено 13 мая. Отмечается, что в рамках данного плана будет создано 100 тыс. удалённых рабочих мест в государственном секторе, 100 тыс. рабочих мест для молодежи, 300 тыс. рабочих мест для уязвимых слоёв населения, а также будут выделены средства малым и средним предприятиям на обеспечение работой 50 тыс. человек.

Помимо этого, власти страны планируют возобновить найм госслужащих, приостановленный в связи с переносом дат проведения государственных экзаменов из-за пандемии коронавируса.

По словам Хон Нам Ги, детали нового плана будут обсуждены и утверждены на следующей неделе.