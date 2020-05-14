Дербент, Дагестан, , 09:34 — REGNUM Крупный рыбный центр с рестораном и бассейном появится в дагестанском Дербенте. Стоимость двухэтажного комплекса составит около 3 млн долларов, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе администрации города.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство рыбного центра «Золотая рыбка» между мэрией Дербента и азербайджанской компанией «Karvan-L» было подписано в конце ноября 2019 года на полях проходившего в Москве X Российско-Азербайджанского межрегионального форума. В декабре на берегу Каспийского моря, в микрорайоне «Коса», была заложена символическая капсула на месте строительства будущего комплекса.

«Комплекс будет двухэтажным, помимо ресторана здесь будут обустроены бассейны с очищенной морской водой и красивые фонтаны. <…> Проект даст Дербенту мощный толчок для развития туризма, будет способствовать созданию большого количества рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет», — отметили в мэрии.

В настоящее время уже завершено бетонирование основания объекта, но строительные работы временно приостановлены. Бригада специалистов, которая занималась данным объектом, из-за закрытия государственной границы на фоне пандемии коронавируса не может приехать в Дербент. После открытия границы строительные работы будут продолжены.