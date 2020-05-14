Ульяновск, , 09:15 — REGNUM В Ульяновской области аграриям в период посевной кампании предусмотрено из бюджета 200 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Региональные власти особое внимание уделяют вопросам страхования с государственной поддержкой. По расчётам Минсельхоза России, в 2020 году планируется застраховать не менее 17,5 тыс. га посевной площади, что составляет 1,8% от общего объёма.

Власти отмечают, что при сельхозстраховании аграрии оплачивают половину начисленного страхового взноса, остальное оплачивается за счёт бюджетных средств. В Ульяновской области на это предусмотрено 21,6 млн рублей.

Кроме того, при выплате погектарной субсидии в случае страхования рисков утраты урожая субсидия увеличивается в 1,2. В 2020 году на погектарную субсидию выделено 179 млн рублей. При режиме ЧС выплаты ущерба из бюджета будут производиться только на застрахованные площади.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные власти заявляли, что в этом году стоит задача обеспечить объём посевных площадей не ниже уровня прошлого года (1023 тыс. гектаров), а также ввести в оборот не менее 28 тыс. гектаров. В том числе под яровой сев планируется отвести 677 тыс. га, зерновыми засеять 652 тыс. га площадей. В Ульяновской области планируют за «несколько лет» нарастить урожай зерновых: с прошлогодних 1,1 млн тонн до 2 млн.

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