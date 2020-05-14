Оренбург, , 09:14 — REGNUM В Оренбургской области медики, которые оказывают помощь носителям SARS-CoV-2 и пациентам с коронавирусной инфекцией, получили за апрель стимулирующие выплаты в общей сложности на 59,1 млн рублей. Об этом на заседании Заксобрания депутатам 14 мая доложила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

На стимулирующие денежные выплаты медработникам с Минздравом РФ заключены соглашения на общую сумму иных межбюджетных трансфертов 190,1 млн рублей. На 13 мая выплачено за апрель 59,1 млн рублей. Согласно постановлению правительства РФ № 415, допвыплаты получили 3224 человека, по постановлению правительства РФ № 484 — 1074 медика.