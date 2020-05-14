Сент-Джорджес, , 09:04 — REGNUM Возобновление воздушных и морских перевозок ожидается в июне в пределах Карибского сообщества стран (КАРИКОМ). Об этом заявил гренадский министр торговли, промышленности, кооперативов и по взаимодействию с Карибским сообществом Оливер Джозеф, сообщает Prensa Latina.

Сообщение между странами сообщества было отменено из-за пандемии коронавируса нового типа. По словам министра, в настоящее время власти стран согласовывают открытие границ, однако лишь для других членов сообщества. Въезд из других регионов будет по-прежнему невозможен.

Ослабление ограничений Джозеф объяснил тем, что в Карибском регионе распространение коронавируса в значительной степени удалось сдержать.

КАРИКОМ было основано в 1973 году, в сообщество входят 15 государств, в числе которых Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гренада, Суринам, Тринидад и Тобаго. В пределах КАРИКОМ выявлено около 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 70 человек.