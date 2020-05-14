Москва, , 08:53 — REGNUM Автодилеры обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить продажу автомобилей в столице. Об этом президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил ТАСС.

Вся автомобильная отрасль в России терпит убытки в последнее время из-за эпидемии коронавируса. Так, в результате простоя автодилеры реализовали в апреле 2020 года на 73% меньше машин, чем в прошлом году. По прогнозу РОАД, 2020 год в случае возобновления продаж авто может закончиться 20-процентным падением.

Для того чтобы не допустить провальных продаж, РОАД призывает разрешить работу автосалонов. При этом в ассоциации готовы обеспечить все необходимые меры безопасности.

«Суть в том, что мы готовы работать с соблюдением всех норм, эта готовность подтверждается и открытием автосервисов — там все работает хорошо», — сообщил Мосеев.

Напомним, в Москве в апреле был отмечен наибольший спад продаж машин среди регионов России. В столице за прошлый месяц было продано 4744 новых авто — на 79% меньше по сравнению с апрелем 2019 года.

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