Москва, , 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ. Об этом 14 мая стало известно из совместного сообщения компаний.

«Государственные корпорации «Ростех», «Росатом» и ВЭБ. РФ заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что стороны выразили готовность к строительству предприятий, имеющих высокую степень локализации производства оборудования, для того, чтобы обслуживать крупнейшие туристические центры РФ, а также «в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек».

Также известно, что ВЭБ. РФ будет вести финансирование проекта, Росатом будет его технологическим партнером, а Ростех в лице дочерней структуры «РТ-Инвест» станет оператором.

Помимо того, уточняется, что общая стоимость проекта составляет 600 млрд рублей при доле участия ВЭБ. РФ — 200 млрд рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ликвидация Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде будет включена в план реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год.