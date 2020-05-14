Томск, , 08:25 — REGNUM Томская область лидирует по темпам посевной кампании в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

К 14 мая яровыми культурами в Томской области засеяно более половины (51%) от запланированных посевных площадей.

По темпам посевной кампании регион занимает второе место в СФО. На первом месте — Хакасия, на третьем — Красноярский край.

Зерновыми и зернобобовыми культурами в Томской области засеяно почти 75 тыс. га (на аналогичную дату в 2019 году — 34,6 тыс. га).

Некоторые томские сельхозпредприятия уже завершили посевную кампанию и приступили к уходу за посевами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области посевная кампания стартовала на неделю ранее обычного срока.

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