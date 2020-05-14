Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 13 мая завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 0,25%, до $29,36.В первой половине дня цена повышалась до $30,52. Росту цены способствовал отчет минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно представленным данным, запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 0,7 млн баррелей. Это первое снижение показателя за 16 недель (прогноз был +4,1 млн баррелей).

Запасы бензина за неделю упали на 3,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 3,5 млн баррелей. Добыча нефти сократилась на 300 тыс., до 11,6 млн баррелей в сутки.

Покупатели растеряли прибыль сразу после выступления после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он заявил, что экономические прогнозы для США «крайне неопределенны и подвержены значительным негативным рискам».

Экономика находится перед лицом самой значительной рецессии со времен Второй мировой войны. Возможность отрицательных процентных ставок не рассматривается.

Управление энергетической информации США (EIA) ожидает, что мировой спрос на нефть упадет на 8,1 млн баррелей в сутки в этом году, до 92,6 млн баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим прогнозом падения на 5,2 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 14 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 0,31%, до $29,31. Пока цена торгуется выше поддержки $28,60 за баррель, сохраняется движение к уровню $35.

Повышение цены выше $31 станет первым сигналом к тому, что покупатели готовы поднять цену до нового месячного максимума. Если поддержка не устоит, то стоит ожидать отступления покупателей до $27,60.

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