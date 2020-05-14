Москва, , 08:16 — REGNUM В апреле 2020 года дилеры Skoda больше всего в России продали моделей Octavia. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По итогам апреля текущего года российские дилеры реализовали 736 моделей Octavia — на 67% меньше, чем год назад.

На втором месте разместилась Skoda Kodiaq с результатом 729 проданных авто, что на 65% меньше, чем в апреле годом ранее. Тройку лидеров замыкает Skoda Karoq с результатом 691 проданный автомобиль.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились модели Skoda Rapid (688 ед.; — 80%) и Skoda Superb (105 ед.; — 24%).

Напомним, всего за отчётный месяц машины Skoda приобрели 2868 российских автолюбителей. Это на 63,6% меньше, чем за такой же месяц год назад. Таким образом, с января по апрель текущего года в России было продано 22 890 новых автомобилей марки Skoda, что на 1,8% меньше количества, проданного годом ранее.

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