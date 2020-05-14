Новосибирск, , 08:11 — REGNUM Более 1,3 тыс. представителей малого и среднего бизнеса Новосибирской области получили поддержку в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным министерства экономического развития области, одобрено 1035 обращений субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление отсрочек по кредитам на срок до шести месяцев, а также около 300 обращений от региональных компаний — на предоставление краткосрочных целевых кредитов и займов по ставке 0% для выплаты заработной платы.

В настоящее время средства региональных фондов поддержки предпринимателей Новосибирской области составляет более 3 млрд рублей. Гарантийным фондом региона в апреле принято 56 решений и дополнительных соглашений о пролонгации договоров поручительства при приостановлении кредитного договора на льготный период.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил разработанный региональным правительством план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса.