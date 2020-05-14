Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 13 мая открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара на дневной сессии снижался до 73,09 руб. Под давление он попал на американской сессии после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Он заявил, что экономические прогнозы для США «крайне неопределенны и подвержены значительным негативным рискам». Экономика находится перед лицом самой значительной рецессии со времен Второй мировой войны. Возможность отрицательных процентных ставок не рассматривается.

Участники рынка отреагировали на выступление Пауэлла продажами рисковых активов. Рубль закрылся в плюсе против единой валюты на фоне её продаж на рынке Форекс.

По итогам дня рубль подешевел к доллару и фунту и немного подорожал к евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 73,94 руб., фунт/рубль — на 0,15%, до 90,54 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,03%, до 79,91 руб.

Сегодня, 14 мая, на торгах в Азии нефть незначительно подешевела. Основные валюты торгуются в минусе за исключением японской йены, что указывает на сохранение бегства из рискованных активов.

Пара доллар/рубль остается консолидироваться в диапазоне 72,60 — 75,00 руб. Скорее всего, цена в нем останется торговаться в течение дня. 13 мая вышел неплохой отчет минэнерго США по запасам нефти. Дополнительную поддержку рубль получил от аукционов Минфина РФ.

Ведомство провело два аукциона по продаже ОФЗ в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Всего было продано ОФЗ на общую сумму 128,09 млрд руб. при спросе 202,1 млрд рублей. Индекс российских государственных облигаций (RGBI) вырос на 0,14%, до 154,64.

Глава ФРС изменил настроения на валютном. На нефтяном рынке сохраняется положительная динамика для восстановления цены до $35 за баррель. Участникам рынка потребуется несколько дней, чтобы проанализировать выступление Пауэлла.

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