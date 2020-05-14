Тюмень, , 08:03 — REGNUM Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области требует с Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 83,391 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

«Требования возникли на основании решения №6718 о привлечении к ответственности за нарушение налогового законодательства от 25 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, долги Антипинского НПЗ составляют свыше 346 миллиардов рублей. Предприятие признано банкротом в декабре 2019 года.

Антипинский НПЗ расположен в Тюмени и находится сейчас под управлением группы ООО «Сокар Энергоресурс», аффилированной со Сбербанком, которая объединяет активы завода и трёх нефтяных месторождений в Оренбургской области.

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