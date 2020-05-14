Южно-Сахалинск, , 07:59 — REGNUM Арбитраж Сахалинской области 9 июня 2020 года рассмотрит обоснованность банкротного иска «Дальзавода» к ООО «Сахрыба-1», которое занимается рыболовством. Основание для иска — просроченный долг, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Дальзавод» из Приморского края поступило в суд 16 апреля 2020 года. Сумма заявленного долга составляла 10 446 025 рублей 24 копейки.

«В обоснование заявления указано на имеющуюся задолженность, установленную вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Приморского края от 24.09.2019 года по делу А51−13 389/2019. Кроме того, заявитель считает также включить в реестр требований кредиторов проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере 1 157 634 руб. 24 коп», — отмечается в материалах дела.

Между тем 8 мая 2020 года истец уточнил размер исковых требований. Он предлагает утвердить для сахалинских рыболовов временным управляющим Андрея Ходакова — члена Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» (Ставрополь).

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в апреле 2010 года в Южно-Сахалинске. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, среднесписочная численность работников — более 50 человек. Владелец компании — Алёна Дремлюга, директор с марта 2019 года — Илья Леонов. Дремлюга также владеет ООО «Торговый дом Дальморепродукт», которое специализируется на торговле рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов.