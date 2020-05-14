Урумчи, Китай, , 07:50 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая планирует и дальше расширять свое современное коневодство с общим объемом годового производства индустрии на уровне 9,5 млрд юаней (около $1,34 млрд), сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

В соответствии с планом действий, опубликованным местными власти, планируется принять ряд дополнительных усилий в областях разведения лошадей, переработки продуктов и развития туризма, а также скачек.

Синьцзян является одним из ключевых мест обитания лошадей в Китае. Или-Казахский автономный округ Синьцзяна, при этом, выделяется на общем фоне, поскольку специализируется на разведении спортивных лошадей.

Крупные базы для разведения лошадей разводится с целью получения молока, мяса, жира и мочи беременной кобылы планируется построить в регионе в этом году, согласно плану.

Кроме того, планируется развить связанные с лошадьми туристические маршруты. Ожидается, что коневодство и связанные с ним сферы экономики Синьцзяна к 2030 году обеспечат более 22 млрд юаней выручки.