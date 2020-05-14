Веллингтон, , 07:42 — REGNUM Дополнительные средства в размере 50 млрд новозеландских долларов ($30,2 млрд) будут выделены на поддержку экономики Новой Зеландии для сглаживания последствий пандемии нового коронавируса, 14 мая заявила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн, сообщается на сайте правительства страны.

Деньги будут потрачены на создание новых рабочих мест, бесплатное обучение ряду профессий, строительство социального жилья и развитие программы бесплатного школьного питания. Для финансирования проектов будет создан специальный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Новой Зеландии завершилось действие режима чрезвычайного положения, объявленного ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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