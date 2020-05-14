Тяньцзинь, Китай, , 07:35 — REGNUM Тяньцзиньский индекс судоходства Китая (TSI), являющийся индикатором китайского океанического грузового оборота как на международном, так и ан внутреннем рынке страны составил 514,18 пункта, что на 0,64% ниже, чем днем ранее, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Статистические образцы TSI затрагивают 27 международных грузовых маршрутов из портов Тяньцзинь, Циндао и Цаофэйдянь, а также целый ряд внутренних судоходным маршрутов, связанных с портом Тяньцзинь.

Индекс TSI публикуется в рабочие дни и впервые был представлен в сентябре 2010 года. Он разработан и публикуется Тяньцзиньским международным центром торговли и служб доставки в городе центрального подчинения Тяньзине на севере Китая.