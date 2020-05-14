Чита, , 07:32 — REGNUM В Забайкалье власти решили ослаблять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С 14 мая реализация алкогольной продукции вернулась к прежнему графику, спиртным разрешено торговать с 8:00 до 23:00. Также на территории края разрешена работа автошкол.

Вместе с тем, зампред правительства региона Александр Бардалеев напомнил, что сфера торговли работает только при соблюдении регламента безопасности. «Перчатки, маски, социальная дистанция (1,5 метра между людьми), проветривания. Все сохраняется, мы продолжаем мониторинг исполнения этих правил», — пояснил чиновник.

В пресс-службе забайкальского губернатора также подчеркнули, что край является одним из немногих регионов страны, где с 11 апреля открыты все магазины и частично сфера услуг (бани, салоны красоты).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале апреля, когда в Забайкалье был выявлен второй случай SARS-CoV-2, власти региона пошли на крайние меры, полностью запретив торговать алкоголем. Правда это правило уже через неделю было отменено.

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