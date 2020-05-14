Москва, , 07:31 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках дела по иску «Восточного экспресс банка» к группе компаний холдинга «Бакулин Моторс Групп» (Volgabus) отказался арестовывать имущество ответчиков на сумму более 910 млн рублей. В удовлетворении ходатайства о наложении обеспечительных мер судья отказал, но решение может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С восьми предприятий Волгоградской и Владимирской областей банк потребовал взыскать солидарно более 910,09 млн рублей и обратить взыскание на имущество по трём кредитам, выданным в 2014 и 2017 годах. Истец требовал принятия «обеспечительных мер по иску в виде наложения ареста на имущество и имущественные права» в пределах предъявленных к ответчикам требований. Судья отметил, что «из указанных заявителем обстоятельств не следует, что заявленные меры призваны обеспечить исполнение судебного акта», и отклонил ходатайство.

Напомним, иск поступил ещё в марте 2020 года, но из-за недочётов был оставлен без движения. В апреле 2020 года заявление приняли к производству. Его планировали рассмотреть 12 мая 2020 года, но данных о том, состоялось ли заседание, в базе арбитража пока нет.

Ответчиками в деле выступают компании холдинга, который фигурировал в топ-3 российских автобусных заводов. Предприятия, по данным с сайта холдинга, выпускают 70% новинок своей сферы и обеспечивают около 17% поступлений автобусов большого и особо большого классов на рынок РФ.