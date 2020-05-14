Кампала, , 07:29 — REGNUM Китай возглавил список крупнейших стран, которые планировали инвестировать в Уганду в третьем квартале 2019−2020 финансового года, который заканчивается в июне, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Инвестиционное ведомство Уганды, представляющее из себя государственное агентство, занимающееся развитием инвестиций, заявило, что в рамках лицензирования проектов в период с января по март было зафиксировано запланированных китайских инвестиций на сумму $164 млн или 54% от их общего объема.

Доклад также показал, что строительный сектор зафиксировал высший объем запланированных инвестиций в третьем квартале или $144,4 млн, что составляет 47,7% от общего объема запланированных инвестиций.

«Из этого числа большая часть — китайские инвестиции на сумму $138,33 млн», — говорится в докладе ведомства Уганды.

Зарегистрированные китайские инвестиционные проекты в экономику Уганды также должны обеспечить наи больший объем трудоустройства, создав в общей сложности 3782 рабочих мест или 50% от общего числа рабочих мест, которые по планам должны создать новые инвестиционные проекты.