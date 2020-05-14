Москва, , 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».

Уменьшение размера ипотеки подтвердили также в Национальном бюро кредитных историй и Объединенном кредитном бюро. Показатель свидетельствует о том, что на рынке произошёл откат до уровня начала прошлого года.

Как пояснила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, сокращение обусловлено ужесточением условий к заёмщикам, выдвигаемых банками, в том числе, по одобренным кредитным заявкам.

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