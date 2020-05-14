Чита, , 07:00 — REGNUM Забайкальский край, в котором лесные пожары начались ещё в марте 2020 г. выдана дополнительная финансовая помощь — 2,5 миллионов рублей получит Читинская база авиационной охраны лесов. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Средства будут направлены на осуществление мер пожарной безопасности и тушения пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Как пояснил заместитель министра финансов Забайкальского края Дмитрий Семёнов, на утро 14 мая в регионе зарегистрировано восемь лесных пожаров, из них четыре действует площади более двух тысяч гектаров.

Как уже ИА REGNUM, в начале мая Забайкальский край вышел в российские лидеры по лесным пожарам. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

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