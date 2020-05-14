Тюмень, , 06:43 — REGNUM В Тюмени прекращён муниципальный контракт по дезинфекции жилых домов. После прокурорской проверки шестеро должностных лиц понесли наказание по за ненадлежащую организацию санитарных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

Отмечается, что 10 апреля 2020 года между департаментом городского хозяйства администрации Тюмени и обществом с ООО «Эсфинанс» был заключён муниципальный контракт на оказание услуг по дезинфекции мест общего пользования (лифтов и подъездов) в 4 320 жилых домах.

В ходе изучения документации выяснилось, что департамент на этапе заключения контракта не уделил внимание наличию у подрядчика достаточного штата сотрудников, материальной базы, опыта и плана проведения большого объёма работы. Это повлекло ненадлежащее исполнение дезинфекции.

По итогам проверки и представления прокуратуры, глава города Руслан Кухарук привлёк к дисциплинарной ответственности пять должностных лиц мэрии, в том числе своего заместителя. В дисциплинарном порядке учредителем ООО «Эсфинанс» был наказан гендиректор предприятия, сообщают в прокуратуре. Примечательно, что учредителем и гендиректором ООО «Эсфинанс», согласно базе данных «РусПрофиль», является одно и то же лицо — Алексей Самкаев.

Муниципальный контракт, заключённый 10 апреля 2020 года между департаментом городского хозяйства Тюмени и ООО «Эсфинанс» на сумму 38,4 млн рублей, прекращён по истечению срока действия. На данный момент в Тюмени дезинфекцией домов занимаются управляющие компании.