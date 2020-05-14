Нью-Йорк, США, , 06:36 — REGNUM Сокращение объёма продаж автомобилей в целом по миру может составить в текущем году 20%, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s.

Отмечается, что наибольший спад произойдет на рынке стран ЕС — на 30%, и в США — на 21%. В меньшей степени показатель уменьшится в Китае, где ожидают сокращения на 10%.

«Глобальный рост продаж автомобилей в 2021 году, скорее всего, восстановится на 11,5%, хотя и с уменьшенной базы», — сказал старший вице-президент агентства Фальк Фрей.

По его словам, прогноз о росте сделан на основании ожиданий о росте ВВП стран «большой двадцатки» (G20) на 4,8% в следующем году.

Ранее в Moody’s прогнозировали, что глобальный спад на рынке приведёт к сокращению продаж автомобилей на 14%.

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