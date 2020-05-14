Тайбэй, , 05:45 — REGNUM Рекордные для себя убытки в размере $40,79 млн понесла по итогам первого квартала Тайваньская авиакомпания EVA Airways. Об этом 14 мая сообщает газета Taipei Times.

Газета приводит данные финансовой отчетности компании, из которых следует, что её консолидированная выручка за первый квартал 2020 года упала на 31,8% в сравнении с периодом январь-март 2019 года. А финансовые убытки — первые с 2017 года — достигли $40,79 млн.

Отмечается, что по данным квартальной отчётности авиаперевозчика, который является вторым по величине в Тайване, объем осуществлённых компанией пассажирских перевозок в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса снизился до 2,01 млн человек, тогда как за аналогичный период 2019 года EVA Airways перевезла на своих самолётах 3,14 млн пассажиров.