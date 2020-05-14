Кемерово, , 04:49 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что жители региона должны полностью и вовремя получить выплаты, введённые президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы поддержать население в условиях коронавируса. Цивилёв подчеркнул, что это приоритетная задача для всех органов власти Кузбасса.

«Самое главное сейчас — помочь людям, оперативно выдать им федеральные выплаты. Это приоритет номер один. Деньги должны поступать кузбассовцам без задержек, семьи надо кормить сейчас, — сказал глава региона в ходе рабочей встречи с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Кемеровской области Вадимом Трепаковым. — Прошу Вас взять на личный контроль тех кузбассовцев, у которых недооформлены необходимые документы для получения выплат. При необходимости всех проконсультировать и оказать техническую или иную помощь в составлении заявок. Правительство Кузбасса со своей стороны готово оказать содействие в этой работе».

Также, уточнил Цивилёв, необходимо соблюдать графики выплаты пенсий, пособий и других видов постоянно действующей социальной поддержки.