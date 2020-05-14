Пекин, , 04:36 — REGNUM Администрация гражданской авиации Китая выпустила документ, касающийся оптимизации бизнес-среды в секторе гражданских авиаперевозок, сообщает 12 мая агентство Синьуха.

В документе отражены детали, касающиеся имплементации правил регуляции сферы, которые были приняты в октябре 2019 года. Данный документ стал краеугольным камнем в стремлении Китая обеспечить институциональные улучшения в данной сфере.

Документ предлагает предоставить более широкий рыночный доступ путем имплементации объединенных черных списков рыночного доступа по всей стране, а также защиты всех предприятий на рынке, дабы они могли иметь равный доступ к нему.

Гражданские авиационные проекты, финансируемые из-за рубежа, за исключением тех, что внесены в черный список, по получению доступа к рынкам иностранных инвестиций должны рассматриваться на тех же основаниях, что и другие типы предприятий, сказано в документе.

Документ также разъясняет меры улучшения правительственных услуг вроде электронного сертифицирования и выдачи бизнес-лицензий, прозрачности и доступности информации об административной работе.

Отметим, что сектор авиаперевозок Китая постепенно отходит от коронавирусной комы конца февраля. Количество рейсов выросло до 6586 в день на 21 апреля, что на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее.