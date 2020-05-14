Пекин, , 04:25 — REGNUM Банк развития Китая (CDB) намерен выдать займов за сумму более 64 млн юаней (около $9,02 млрд) центральной китайской провинции Хубэй в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Объем новых займов для наиболее других пострадавшей от эпидемии коронавируса провинции в Китае удвоится относительно прошлогодними показателями. Займы, преимущественно будут направлены на возобновление производства, борьбу с бедностью, защиту реки Янцзы, а также «зеленое развитие», традиционное и инфраструктурное развитие, суб-финансирование мелких и микропредприятий, высококачественное развитие инфраструктурного сектора и ремонт старой городской жилой инфраструктуры.

CDB также предложил специальные займы в иностранной валюте на сумму $500 млн для поддержки ключевых предприятий промышленных цепочек провинции. Кроме того, суб-кредиты на сумму 5 млн юаней будут выданы частным малым и микропредприятиям Хубэя для преодоления их материальных трудностей.