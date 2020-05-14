Уфа, , 04:10 — REGNUM В арбитраж Башкирии поступил банкротный иск к ООО «Торгово-производственное предприятие нефтеавтоматика», которое поставляет продукцию и оказывает услуги различным нефтекомпаниям России. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от уфимского ООО «Уралсофтпроект» 12 мая 2020 года. Сумма претензий пока неизвестна, но в мае 2017 года арбитраж выдал истцу исполнительный лист на исполнение решения третейского суда, по которому с должника взыскали 768 тыс. рублей неустойки, 320 тыс. рублей суммы третейского сбора. В основу дела лёг спор о взыскании задолженности по договору на выполнение проектно-изыскательских работ на объектах «Транснефти» в 2014 году.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Торгово-производственное предприятие нефтеавтоматика» учреждено для деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий в апреле 2009 года. Уставный капитал — 30 тыс. рублей, директор и владелец — Эдуард Глушков. Среднесписочная численность работников — около 50 человек.

Компания была исполнителем как минимум по трём госконтрактам на сумму 7,5 млн рублей. В числе заказчиков — «Башнефть» (поставка факельной установки), «Зарубежнефть» (поставка датчиков температуры и датчиков давления к системе сбора информации месторождения Бока де Харуко) и компания «Нефтеотдача» (поставка беспроводной системы сбора информации и промысловых датчиков давления и температуры).