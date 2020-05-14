Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

«Однако имеется еще и угроза того, что мы выжидали слишком долго. Имеется угроза уничтожения экономики США», — заявил он.

По словам Мнучина, открывать экономику Соединенных Штатов необходимо, однако с поправкой на безопасность здоровья американцев. Он добавил, что поэтапное снятие ограничений нужно начинать с регионов, где зафиксирован наименьший рост числа зараженных коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса в экономике, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, американским властям необходимо принять еще более серьезные меры для того, чтобы антикризисные решения, принятые раньше, не пропали даром.

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