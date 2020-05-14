Москва, , 03:38 — REGNUM Арбитраж Московской области отказал госкорпорации «Роскосмос» в удовлетворении иска о взыскании более 542 млн рублей неустойки по госконтракту от 2011 года с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва». Решение суда пока не изготовлено, подробности неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение было принято 13 мая 2020 года. Госкорпорация обратилась с иском о взыскании в доход федерального бюджета неустойки в размере 542 515 674 рублей «за нарушение срока исполнения обязательств по этапам №4, 6, 7 и 8 государственного контракта от 12.09.2011 года №351−8630/11 (шифр: ОКР «МКС» (УМ))».

В ходе слушаний «представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, полагая доводы истца необоснованными». Решение суда ещё может быть обжаловано.

Между тем у «Роскосмоса» также есть девять исков к корпорации, вердикты по которым пока не приняты. Во всех делах речь идёт о финансовых санкциях. 19 июня арбитраж планирует рассмотреть иск на 324 906 868,65 рубля, 4 июня — на 139 422 024 рубля, 19 августа — на 40 735 985,77 рубля (заявлены как неустойка по госконтракту), 27 мая — на 1 466 823,92 рубля, 3 июля — на 17 023 077,52 рубля, 16 июня — на 10 856 565,48 рубля, 8 июня — на 6 108 959,8 рубля, 11 июня — на 18 009 958,2 рубля и до 25 мая оставлен без движения иск на 3 491 455,56 рубля.