Пекин, , 03:30 — REGNUM Цены на свинину в Китае продолжают снижаться на фоне растущего предложения и удовлетворения спроса, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

В период с 6 по 8 мая средний индекс цен на свинину в 16 региона Китая уровня провинции, который отслеживается Министерством сельского хозяйства КНР, составил 40 юаней (около $5,64) за килограмм, что на 5,9% ниже, чем неделей ранее.

Цены на этот вид мяса начали отступать после того, как власти Китая предприняли целый ряд мер усиления предложения путем вливания на рынок замороженного мяса из госрезервов, а также увеличения импорта.

Снижение влияния нового коронавируса в Китае также улучшило ситуацию на рынке свинину. Власти Китая также оказывают ряд мер финансовой поддержки, включая предоставление субсидий и займов на выгодных условиях крупнейшим производителям свинины в стране.