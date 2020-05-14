Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Фармацевтические компании США не исключают объединения усилий в разработке вакцины против коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, в апреле на базе Национальных институтов здравоохранения США был начат проект по ускоренной разработке вакцины и методов лечения коронавирусной инфекции. В нем согласились принять участие крупные американские Фармацевтические компании, которые также независимо друг от друга заняты разработкой вакцины.

В число этих компаний входят Moderna, Inovio Pharmaceuticals, Pfizer и Johnson&Johnson. Телеканал отмечает, что совместная работа этих компаний над разработкой вакцины является беспрецедентным событием в истории США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент США Дональд Трамп не исключил задержек с разработкой вакцины от коронавируса нового типа. По его словам, пока американские специалисты намерены создать вакцину до конца 2020 года, однако пока в этом нет уверенности.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не исключил задержек с разработкой вакцины от коронавируса в США