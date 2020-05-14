Санкт-Петербург, , 03:14 — REGNUM Иностранец, который занимался в России туристическим и иным бизнесом, подал исковое заявление с просьбой признать его банкротом. Иск арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока к производству не принял, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от уроженца города Ольгин (Куба) Тейес-Торрес Анхель Густаво поступило 8 мая 2020 года. В качестве обоснования причин обращения в суд он называет долги на сумму 1 562 140 рублей.

Год назад управление Пенсионного фонда РФ в Петроградском районе Санкт-Петербурга также взыскало с 50-летнего предпринимателя штраф за несвоевременную подачу данных.

По данным ЕГРЮЛ, Тейес-Торрес Анхель Густаво был совладельцем трёх юрлиц в России, но все они уже ликвидированы, в их числе туристическое ООО «Юнитрэвэл Карибэ» (второй владелец — Пелаез Делгадо Дарислеидис), торговое ООО «Марби ТТ», а также строительное ООО «Норд Си Инвестмент Груп».