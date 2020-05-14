Рига, , 01:25 — REGNUM В интервью программе Перекрёсток (Krustpunkts) Латвийского радио министр сообщений Латвии Талис Линкайтс спрогнозировал открытие границ лишь в августе 2020 года.

«Наблюдая действия коллег в других странах, вижу, что каждая страна пытается снимать ограничения в своём темпе и ритме. Обещать что-то в этой ситуации рискованно» — сказал Линкайтс, заметив, что если в августе туристы начнут путешествовать за пределами Прибалтики это станет большим достижением.

13 мая министр совершил инспекцию аэропорта Рига, чтобы понять насколько воздушная гавань готова работать в условиях пандемии COVID-19. Аэропорт Рига совместно с airBaltic готов обеспечить измерение температуры у всех прилетающих и вылетающих пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания airBaltic признала поспешным решение о продаже билетов после 12 мая, и объявила о приостановке торговли минимум до 9 июня.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.