Москва, , 01:23 — REGNUM Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что основой для выхода России из масштабного кризиса, порождённого пандемией коронавируса, может стать только построение и развитие инновационной экономики. Об этом Чубайс сказал 13 мая в бизнес-школе «Сколково».

Чубайс напомнил, что в условиях пандемии резко упал спрос на энергоносители и это является вызовом для национальный безопасности России.

«ТЭК на сегодня — 20 процентов ВВП, 40 процентов бюджета и 60 процентов экспорта. Это становой хребет. Он под риск попал». — рассказал Чубайс.

В связи с этим, главная задача сейчас — это пересмотр государством отношения к «инновационной экономике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чубайс заявлял, что в условиях пандемии коронавируса в России происходит «принуждение к цифре», то есть повышение цифровизации экономики.