Москва, , 01:15 — REGNUM Правительство России выделило более 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

«Выделить Казначейству России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81 180 000 тыс. рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства», — говорится в опубликованном распоряжении.

Документ подписан исполняющим обязанности председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.

Отмечается, что субсидии будут предоставляться предприятиям в тех отраслях экономики, которые пострадали в период эпидемии в наибольшей степени, и для сохранения численности работников.

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