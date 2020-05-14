Москва, , 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.

«Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объёма субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объёма), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объёма), а также на операционную деятельность и содержание имущества», — говорится в сообщении.

Чтобы получить финансовую поддержку авиакомпаниям необходимо обратиться в Росавиацию с заявлением и соответствующим пакетом документов. Решение по поступившим обращениям будут рассматриваться в течение 20 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российским аэропортам правительство может выделить 2,1 млрд рублей на возмещение недополученных доходов от введения временного запрета на международные перевозки.

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