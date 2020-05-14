Тегеран, , 07:57 — REGNUM 13 мая генеральный директор Иранской портовой и морской организации заявил, что на повестке дня планируется увеличить пропускную способность торговых портов с семи миллионов двадцатифутовых контейнеров до восьми миллионов TEU. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Растад рассказал журналистам IRNA, что расширение эквивалентно увеличению номинальной пропускной способности портов Ирана с нынешних 246 до 264 миллионов тонн.

Он сказал, что возведение 100 000-тонных силосных башен в порту Чабахар и создание инфраструктуры на нефтяных причалах в порту Шахид Раджаи являются одними из мер, принятых с этой целью.

«В прошлом году организация подписала 11 контрактов с частным сектором на разработку резервуаров нефтепродуктов, грузовых складов и промышленных предприятий, что привлекло 55,290 млрд риалов ($1,3 млн) частных инвестиций», — сообщил Растад.